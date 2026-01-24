MIGRAZIOA
Gizon bat atxilotu dute Tuteran, migratzaileei errolda agiriarekin iruzur egiteagatik

500 euro kobratzen zituen ziurtagiri bakoitzeko, oso egoera zaurgarrian zeudela aprobetxatuz.

Agentziak | EITB

Espainiako Polizia Nazionaleko agenteek gizon bat atxilotu dute Tuteran, 30 bat migratzaileri errolda agiriaren truke iruzurra egiteagatik. Etxebizitza batean 30 bat migratzaile erroldatu zituen, bakoitzari 500 euro kobratu ostean.

Duela aste batzuk, Espainiako Polizia Nazionalak jakinarazi duenez, irregulartasun zantzuak atzeman zituzten alokatutako eraikin baten erroldan, eta horren berri eman zioten Tuterako Atzerritarren eta Mugen Tokiko Brigadari.

Poliziak egiaztatu zuen atzerritar horien iruzurrezko erroldatzea gizon baten ekimenez egiten zela, haien zaurgarritasun egoeraz baliatuta, eta dirauren truke, errolda izapidea egiten ziela.

Eginbideak epaitegira bidali dira, baina ez dira atzerritartasunaren arloan erator daitezkeen administrazio jarduketak eragotziko.

Tutera Migrazioa Gizartea

