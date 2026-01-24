Gizon bat atxilotu dute Tuteran, migratzaileei errolda agiriarekin iruzur egiteagatik
500 euro kobratzen zituen ziurtagiri bakoitzeko, oso egoera zaurgarrian zeudela aprobetxatuz.
Espainiako Polizia Nazionaleko agenteek gizon bat atxilotu dute Tuteran, 30 bat migratzaileri errolda agiriaren truke iruzurra egiteagatik. Etxebizitza batean 30 bat migratzaile erroldatu zituen, bakoitzari 500 euro kobratu ostean.
Duela aste batzuk, Espainiako Polizia Nazionalak jakinarazi duenez, irregulartasun zantzuak atzeman zituzten alokatutako eraikin baten erroldan, eta horren berri eman zioten Tuterako Atzerritarren eta Mugen Tokiko Brigadari.
Poliziak egiaztatu zuen atzerritar horien iruzurrezko erroldatzea gizon baten ekimenez egiten zela, haien zaurgarritasun egoeraz baliatuta, eta dirauren truke, errolda izapidea egiten ziela.
Eginbideak epaitegira bidali dira, baina ez dira atzerritartasunaren arloan erator daitezkeen administrazio jarduketak eragotziko.
Zure interesekoa izan daiteke
Fiskaltzak artxibatu egin ditu Julio Iglesiasen aurkako eginbideak Auzitegi Nazionalaren "eskumen faltagatik"
Ezin da helegiterik aurkeztu erabakiaren kontra. Biktimek "borrokan" jarraituko dutela azpimarratu dute. Women's Link elkartearen eta Amnistia Internazionalaren arabera, "tamalgarria" da ikerketa artxibatzea.
Rodalies zerbitzua etenda egongo da berriro larunbat honetan Katalunia osoan
Renfek jakinarazi du azpiegituran berrikuspen gehiago egiteko neurria izango dela.
Zumaia eta Zarautz arteko N-634 errepidea itxita dago itsasbazterreko arrisku maila handiagatik
Olatuek gogor joko dutelako hartu du neurria Segurtasun Sailak. Gainera, Herrera itxita dago elurragatik, eta arreta eskatzen da Kurtzetan, Opakuan eta Urduñan.
Gaur 1.448 hautagaik egingo dute MIR azterketa Hego Euskal Herrian, 771 postuetako bat lortzeko asmoz
Medikuntzako BAME (Barneko Mediku Egoiliar) edo MIR (Médico Interno Residente) azterketaz gain, erizaintza (BAEE), psikologia (BEP), farmazia (FIR), biologia edo fisikako ikasleentzako azterketak ere egingo dira.
Puenteren esanetan, Adamuzeko trenbideko prebentzio-sistemek ez zuten inoiz alarma-maila gainditu
Gainera, bidea berritzerakoan kalitate-kontrol guztiak gainditu zituela egiaztatzen duten ziurtagiriak erakutsi ditu.
10 urteko kartzela-zigorra berretsi dute hipikako irakasle batentzat, ikasle adingabe bati sexu-abusuak egitea egotzita
Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren arabera, adingabeak 13 eta 15 urte bitartean zituenean jasan zituen sexu-abusuak, etengabe, eta "ez zuen gaitasun eta heldutasun nahikorik" egoera horri aurre egiteko. Gainera, "manipulazio afektiboa" antzeman du, "berezi" sentiarazi nahi zuelakoan.
Errepideak moztuta, ferryak eta hegaldiak bertan behera, eta klaseak etenda, Ingrid ekaitzaren ondorioz
Denboraleak elurra utziko du 300 metrotik behera penintsulako ipar-mendebaldean, eta 9 metrorainoko olatuak izango dira igandera bitartean.
Lekuko batek deklaratu du ertzain bat ikusi zuela Amaya Zabarteri ostiko bat ematen
Zabarteren abokatuak uste du testigantza "oso garrantzitsua" eta "funtsezkoa" dela auzirako.
Puente ministroak adierazi du ezbeharraren atariko tesiaren azkartasunak "nolabaiteko lasaitasuna" ematen duela
Oscar Puente Garraio ministroak ziurtatu duenez, Trenbide Istripuen Ikerketa Batzordearen (CIAF) lehen ondorioek "argi uzten dute teknikarien ustez onargarrienak diren tesia", nahiz eta behin betikoak ez izan.