El fuerte viento derriba el tejado del centro Mendiko Eskola en Amurrio

No se han registrado heridos, pero la Ertzaintza mantiene acordonada la zona. También en Barakaldo una fuerte ráfaga de viento ha derribado un cartel publicitario en el centro comercial Megapark,

teilatua haizeak botata
Amurrio. Foto: aiaraldea.eus
Euskaraz irakurri: Amurrioko Mendiko Eskolako eraikineko teilatua bota du haize-ufada handi batek
author image

EITB

Última actualización

La tarde está siendo complicada en el Euskal Herria por el fuerte viento y ya se han registrado algunas incidencias en Álava y Bizkaia, como la caída del tejado del edificio principal del centro Mendiko Eskola en Amurrio.

La estructura se ha desprendido sobre la acera de la calle de Mendiko, sin provocar heridos. La Ertzaintza mantiene acordonada la zona, ya que están trabajando los bomberos

También en Barakaldo una fuerte ráfaga de viento ha lanzado un cartel publicitario en el centro comercial Megapark.

La tormenta Ingrid mantiene bajo aviso a los cuatro territorios de Hego Euskal Herria, por viento y nieve (en Navarra). El viento del oeste sopla con fuerza y en Matxitxako (Bermeo, Bizkaia), por ejemplo, se han registrado rachas de 145 km/h .

Temporales Alertas Meteorológicas Sociedad

