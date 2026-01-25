SUCESOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Heridos dos jóvenes tras caer del techo de una carroza en el carnaval de Leitza

Los jóvenes, una mujer y un hombre de 20 años, han caído desde tres metros de altura y han sufrido politraumatismos, por lo que han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra en Pamplona.
Euskaraz irakurri: Bi gazte zauritu dira Leitzako inauterietan, karroza baten sabaitik erorita
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Dos jóvenes de 20 años, un hombre y una mujer, han resultado heridos con pronóstico reservado por politraumatismos tras caer desde el techo de una carroza del carnaval de Leitza, a una altura aproximada de tres metros.

El suceso, ha informado el Gobierno de Navarra, ha ocurrido a las 15:35 horas en la calle Patxi Arrazola y ha motivado la movilización del equipo médico de Leitza, una ambulancia medicalizada, una convencional, y agentes de la Policía Foral.

Ambos heridos han sido trasladados al Complejo Hospitalario de Navarra (HUN), en Pamplona, en estado reservado. 

La Policía Foral ha levantado atestado de lo ocurrido.​ 

Navarra Carnavales Policía Foral Sociedad

Te puede interesar

hileta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Adamuz celebra una misa funeral por las 45 víctimas, una semana después del accidente de tren

En una ceremonia presidida por el obispo de Córdoba y con una veintena de sacerdotes, se han congregado desde representantes políticos a familiares de las víctimas y vecinos de la localidad que prestaron su ayuda desde el primer momento que tuvieron conocimiento del accidente. El Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado posponer la celebración del Homenaje de Estado para que puedan asistir el mayor número de familiares posibles.

Cargar más
Publicidad
X