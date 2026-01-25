Heridos dos jóvenes tras caer del techo de una carroza en el carnaval de Leitza

Dos jóvenes de 20 años, un hombre y una mujer, han resultado heridos con pronóstico reservado por politraumatismos tras caer desde el techo de una carroza del carnaval de Leitza, a una altura aproximada de tres metros.

El suceso, ha informado el Gobierno de Navarra, ha ocurrido a las 15:35 horas en la calle Patxi Arrazola y ha motivado la movilización del equipo médico de Leitza, una ambulancia medicalizada, una convencional, y agentes de la Policía Foral.

Ambos heridos han sido trasladados al Complejo Hospitalario de Navarra (HUN), en Pamplona, en estado reservado.

La Policía Foral ha levantado atestado de lo ocurrido.​