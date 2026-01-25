GERTAERAK
Bi gazte zauritu dira Leitzako inauterietan, karroza baten sabaitik erorita

20 urteko emakume bat eta adin bereko gizon bat hiru metroko altueratik erori dira, eta politraumatismoak egin dituzte. Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte, Iruñera.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

20 urteko bi gazte, gizon bat eta emakume bat, zauritu dira gaur arratsaldean Leitzako inauterietako karroza baten sabaitik erorita.

Nafarroako Gobernuak jakitera eman duenez, istripua 15:35ean gertatu da, Patxi Arrazola kalean. Argitu gabeko arrazoiengatik, bi gazteak hiru metroko altueratik erori dira, eta kolpe handia hartu dute.

Leitzako mediku taldea, anbulantzia medikalizatu bat, anbulantzia arrunt bat eta foruzainak bertaratu dira, eta bi zaurituak Nafarroako Unibertsitate Ospitalera (HUN) eraman dituzte, Iruñera. Pronostiko erreserbatua dute.

Foruzaingoak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.

Nafarroa Inauteriak Foruzaingoa Gizartea

