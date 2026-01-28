OSAKIDETZA
El Departamento de Salud recomienda "prevención combinada" ante el doble riesgo del “chemsex”

La prevención ante esta práctica, que combina el consumo de drogas y las relaciones sexuales, es "clave en un contexto donde las ITS van en aumento".

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha incidido en la necesidad de "prevención combinada" ante el fenómeno del "chemsex", una práctica que, ha advertido, "conlleva un doble riesgo: las infecciones de transmisión sexual y el consumo de drogas".

Según ha explicado, el término "chemsex", que deriva de los vocablos ingleses "chemical" "sex", es utilizado coloquialmente entre hombres que tienen sexo con hombres para describir una práctica sexual que implica el uso de drogas con el fin de "intensificar sensaciones y prolongar el placer durante relaciones sexuales, que pueden durar horas o incluso días.

Así lo han explicado esta mañana el coordinador del Plan de Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de Osakidetza, Oskar Ayerdi, y el psiquiatra Rodrigo Oraá, jefe del Servicio de Adicciones de la Red de Salud Mental de Bizkaia, en el coloquio sobre el chemsex organizado por la Dirección de Salud Pública y Adicciones en Bilbao, dentro del acto de entrega de los premios “Elkar Egiten”.

Los expertos recuerdan que esta práctica supone un "doble riesgo" en el ámbito de la salud sexual y mental. El Departamento de Salud y Osakidetza destacan la importancia de la prevención combinada: cribado frecuente de ITS, vacunación frente a infecciones de transmisión sexual, utilización de tratamientos preventivos contra el VIH (PrEP y PEP), la planificación del consumo de drogas, evitar el policonsumo, y una atención estructurada a la salud mental en caso de consumo compulsivo o dependencia.

A nivel estatal, entre los hombres que habían tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, el 14,1 % había usado drogas estimulantes para que el sexo fuera más intenso o durara más tiempo en ese periodo y el 7,6 % lo había hecho en las últimas cuatro semanas.

Según ha recordado, en función de la última memoria del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de Osakidetza, en 2024 la transmisión de ITS como la clamidia, gonorrea o sífilis se duplicó, especialmente entre la población más joven, y se notificaron 125 nuevos casos de VIH, una cifra que se mantiene "estancada" en los últimos cinco años. Los profesionales de Osakidetza anticipan una tendencia similar en 2025.

