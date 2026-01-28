El Departamento de Salud recomienda "prevención combinada" ante el doble riesgo del “chemsex”
La prevención ante esta práctica, que combina el consumo de drogas y las relaciones sexuales, es "clave en un contexto donde las ITS van en aumento".
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha incidido en la necesidad de "prevención combinada" ante el fenómeno del "chemsex", una práctica que, ha advertido, "conlleva un doble riesgo: las infecciones de transmisión sexual y el consumo de drogas".
Según ha explicado, el término "chemsex", que deriva de los vocablos ingleses "chemical" y "sex", es utilizado coloquialmente entre hombres que tienen sexo con hombres para describir una práctica sexual que implica el uso de drogas con el fin de "intensificar sensaciones y prolongar el placer durante relaciones sexuales, que pueden durar horas o incluso días.
Así lo han explicado esta mañana el coordinador del Plan de Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de Osakidetza, Oskar Ayerdi, y el psiquiatra Rodrigo Oraá, jefe del Servicio de Adicciones de la Red de Salud Mental de Bizkaia, en el coloquio sobre el chemsex organizado por la Dirección de Salud Pública y Adicciones en Bilbao, dentro del acto de entrega de los premios “Elkar Egiten”.
Los expertos recuerdan que esta práctica supone un "doble riesgo" en el ámbito de la salud sexual y mental. El Departamento de Salud y Osakidetza destacan la importancia de la prevención combinada: cribado frecuente de ITS, vacunación frente a infecciones de transmisión sexual, utilización de tratamientos preventivos contra el VIH (PrEP y PEP), la planificación del consumo de drogas, evitar el policonsumo, y una atención estructurada a la salud mental en caso de consumo compulsivo o dependencia.
A nivel estatal, entre los hombres que habían tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, el 14,1 % había usado drogas estimulantes para que el sexo fuera más intenso o durara más tiempo en ese periodo y el 7,6 % lo había hecho en las últimas cuatro semanas.
Según ha recordado, en función de la última memoria del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de Osakidetza, en 2024 la transmisión de ITS como la clamidia, gonorrea o sífilis se duplicó, especialmente entre la población más joven, y se notificaron 125 nuevos casos de VIH, una cifra que se mantiene "estancada" en los últimos cinco años. Los profesionales de Osakidetza anticipan una tendencia similar en 2025.
Te puede interesar
Osakidetza revacunará "lo antes posible" a los vacunados en diciembre y enero con dosis caducadas
Según ha anunciado Martínez, en rueda de prensa en Bilbao, volverán a ser vacunadas 103 personas a las que se inoculó, entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de 2026, la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) de un lote caducado.
Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena, de Masta Taberna de Zarautz, elegidos Cocineros Revelación 2026
Los cocineros de Masta Taberna, de 32 y 33 años, han sido distinguidos en una final en la que ha habido 9 candidaturas finalistas. El galardón ha sido recibido con “sorpresa, emoción y mucho agradecimiento” por Javier Ochoa, que se ha mostrado convencido de que este reconocimiento les dará “un impulso tremendo”.
Martínez acusa a EH Bildu de "crear desasosiego" y la coalición responde al consejero que tiene un "problema de transparencia"
Después de que el consejero de Salud haya acusado a Rebeka Ubera (EH Bildu) de "utilizar una llamada personal", de haber "manipulado la conversación" y de crear "desasosiego" a la población, la parlamentaria de EH Bildu ha calificado de "tristes y desafortunadas" sus palabras y ha asegurado que el que tiene un problema de transparencia y con su gestión es Alberto Martínez y eso es lo que "genera incertidumbre y desasosiego".
La Ertzaintza refuerza la seguridad ante el partido declarado de alto riesgo Athletic Club-Sporting Lisboa
Los aficionados portugueses no podrán entrar al estadio debido a las sanciones previas por el uso de pirotecnia, aunque unos 1500 seguidores han llegado a Bilbao sin entrada.
La “pequeña pero profunda” borrasca Kristin cruza la península, dejando nieve, lluvias y fuertes vientos
La jornada está siendo especialmente complicada en Madrid por el viento y la nieve, en Andalucía por las lluvias, y en Galicia y Portugal, por las lluvias y el temporal costero, con dos personas fallecidas en el país luso y cientos de miles de personas sin electricidad. La crecida de ríos es ahora la mayor preocupación en numerosos puntos de toda la geografía peninsular por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y mantenerse informado de la situación de cauces y carreteras.
La actriz Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026
Sus "excepcionales filmografías e interpretaciones inolvidables" la han convertido en uno de los rostros más destacados del cine, admirado por cinéfilos de todo el mundo.
El consejero de Salud admite un error sobre las vacunas caducadas y se estudia si deberán revacunarse
La decisión de que se revacune o no a los afectados la tomará el consejo vasco asesor de vacunas, que había decidido revacunar a todos, pero un informe llegado hoy desde la Agencia española del Medicamento recomienda revacunar solo a los adultos afectados, que son solo 5, y no a los bebés.
Unas 50 actividades llenarán de diversión las calles de Bilbao durante los Carnavales
Al acto de presentación de la programación han asistido el mago Imanol Ituiño y la actriz Mertxe Gil, que este año se vestirán de Farolín y Zarambolas, los personajes más emblemáticos del Carnaval bilbaíno.
El Fuerte San Cristóbal declarado Lugar de Memoria Democrática
El objetivo del acuerdo, es mostrar a la sociedad "qué fue lo que ocurrió hace noventa años", ha comentado el ministro Ángel Víctor Torres.