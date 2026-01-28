“Chemsex”-aren arrisku bikoitzaren aurrean "prebentzio konbinatua" gomendatu du Osasun Sailak
Drogen kontsumoa eta sexu harremanak uztartzen dituen praktika horren aurrean "prebentzioa giltzarri da STIak gero eta ugariagoak diren testuinguru batean".
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak "chemsex" fenomenoaren gorakadaren aurrean "prebentzio bikoitza" behar dela azpimarratu du. Izan ere, praktika horrek "arrisku bikoitza" dakar: sexu-transmisiozko infekzioak eta drogen kontsumoa.
"Chemsex" hitza ingelesezko "chemical" eta "sex" hitzetatik dator, eta gizonekin sexua duten gizonen artean erabiltzen da, drogen erabilera dakarren sexu-praktika deskribatzeko. Erabilera horren bitartez, sexu-harremanetan sentsazioak areagotzea eta gehiago irautea bilatzen da.
Hala azaldu dute gaur goizean Oskar Ayerdi Osakidetzako HIESaren eta Sexu Transmisioko Infekzioen Planaren koordinatzaileak eta Rodrigo Oraa psikiatrak, Bizkaiko Osasun Mentaleko Sareko Adikzioen Zerbitzuko buruak, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak chemsexari buruz Bilbon antolatutako solasaldian, “Elkar Eginez” sariak banatzeko ekitaldiaren barruan.
Adituek gogorarazi dutenez, praktika horrek "arrisku bikoitza" dakar, sexu-osasunaren eta mentalaren esparruan. Osasun Sailak eta Osakidetzak prebentzio konbinatuaren garrantzia azpimarratu dute: sexu-transmisiozko infekzioen baheketa maiz egitea, STIen aurkako txertaketa, GIBaren aurkako tratamendu prebentiboak (PrEP eta PEP) erabiltzea, drogen kontsumoa planifikatzea, polikontsumoa saihestea, eta kontsumo konpultsibo edo mendekotasunen bat izanez gero osasun mentalari arreta egituratua ematea.
Estatu mailan, azken 12 hilabeteetan sexu-harremanak izan dituzten gizonen artean, % 14,1ek droga estimulatzaileak erabili dituzte aldi horretan sexua biziagoa izateko edo denbora gehiago irauteko, eta % 7,6k azken lau asteetan.
Gogorarazi duenez, Osakidetzaren HIESaren eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Planaren azken memoriaren arabera, 2024an STIen transmisioa bikoiztu egin zen, batez ere biztanle gazteenen artean, eta 125 GIB kasu berri jakinarazi ziren. Osakidetzako profesionalek antzeko joera aurreratu dute 2025ean.
Te puede interesar
Osakidetzak "lehenbailehen" beste txerto bat jarriko die abenduan eta urtarrilean iraungitako txertoa jaso zutenei
Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak eta Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak agerraldia egin dute arratsaldean, Euskadiko Txertoen Aholku Batzordeak emandako ebazpenaren berri emateko.
Zarauzko Masta Tabernako Javier Ochoa eta Garikoitz Arruabarrena 2026ko Sukaldari Berri Onenak izendatu dituzte
Bederatzi hautagaitza iritsi dira finalera. 32 eta 33 urteko sukaldariek saria "harriduraz, emozioz eta esker onez" jaso dute eta ziur agertu dira aitortza horrek "bultzada izugarria" emango diela.
Ertzaintzak segurtasuna indartu du Bilbon, Athletic-Sporting Portugal arrisku handiko partida dela eta
Zale portugaldarrak ezin izango dira San Mamesera sartu, aurreko partida batean material piroteknikoa erabiltzeagatik zigortuta daudelako. Halere, 1.500 bat jarraitzaile inguru iritsi dira Bilbora, sarrerarik gabe.
Susan Sarandon aktoreak jasoko du 2026ko Nazioarteko Goya saria
Bere "aparteko filmografia eta interpretazio ahaztezinek" zinemaren aurpegi nabarmenetako bat bihurtu dute, mundu osoko zinemazaleek mirestua.
Martinezek "ezinegona sortzea" egotzi dio EH Bilduri, eta "gardentasun arazoa" duela erantzun dio koalizioak sailburuari
Osasun sailburuak Rebeka Uberari (EH Bildu) "dei pertsonal bat erabiltzea", "elkarrizketa manipulatzea" eta herrian "egonezina" zabaltzea leporatu ostean, EH Bilduren legebiltzarkideak tristetzat jo ditu bere hitzak. Martinezek gardentasun eta kudeaketa arazo bat duela ziurtatu du Uberak, eta horrek "ziurgabetasuna eta ezinegona" sortzen duela gaineratu du.
Kristin depresio "txiki baina sakonak" penintsula zeharkatu du eta elurra, euriteak eta haize bortitzak utzi ditu
Eguna bereziki zaila izan da Madrilen, haizeagatik eta elurragatik, Andaluzian euriagatik, eta Galizian eta Portugalen, euriagatik eta kostaldeko denboraleagatik. Bi pertsona hil dira Portugalen, eta ehunka mila pertsona argindarrik gabe daude han. Ibaien ur-goraldia da orain kezka nagusia penintsulako hainbat tokitan, eta, horregatik, agintariek arreta handiz ibiltzea eta ibaien eta errepideei buruzko informazioari adi egotea gomendatu dute.
Osasun sailburuak onartu du iraungitako txertoekin akatsa egin dutela, eta adierazi du txertoak berriro jarri behar diren ala ez aztertzen ari direla
Txertoen Euskal Aholku Batzordeak erabakia zuen kaltetutako pertsonak berriz txertatuko zituela; gaur, baina, Sendagaien Espainiako Agentziak igorri dion txostenean, gomendatu du haurrak berriro ez txertatzea eta iraungitako txertoa hartu zuten bost helduei baino ez jartzea berriro txertoa.
Jardueraz beteriko programazioa aurkeztu du Bilboko Udalak Aratusteetarako
Programazioaren aurkezpen ekitaldian Imanol Ituiño magoa eta Mertxe Gil aktorea izan dira, aurtengo Farolin eta Zaranbolas dira eta.
Ezkabako gotorlekua Memoria Demokratikoaren Leku izendatu dute
Akordioaren helburua gizarteari "duela laurogeita hamar urte zer gertatu zen" erakustea da, adierazi du Angel Victor Torres ministroak.