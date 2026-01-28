OSAKIDETZA
“Chemsex”-aren arrisku bikoitzaren aurrean "prebentzio konbinatua" gomendatu du Osasun Sailak

Drogen kontsumoa eta sexu harremanak uztartzen dituen praktika horren aurrean "prebentzioa giltzarri da STIak gero eta ugariagoak diren testuinguru  batean".

 

author image

Agencias | EITB

Última actualización

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak "chemsex" fenomenoaren gorakadaren aurrean "prebentzio bikoitza" behar dela azpimarratu du. Izan ere, praktika horrek "arrisku bikoitza" dakar: sexu-transmisiozko infekzioak eta drogen kontsumoa.

 "Chemsex" hitza ingelesezko "chemical" eta "sex" hitzetatik dator, eta gizonekin sexua duten gizonen artean erabiltzen da, drogen erabilera dakarren sexu-praktika deskribatzeko. Erabilera horren bitartez, sexu-harremanetan sentsazioak areagotzea eta gehiago irautea bilatzen da. 

Hala azaldu dute gaur goizean Oskar Ayerdi Osakidetzako HIESaren eta Sexu Transmisioko Infekzioen Planaren koordinatzaileak eta Rodrigo Oraa psikiatrak, Bizkaiko Osasun Mentaleko Sareko Adikzioen Zerbitzuko buruak, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak chemsexari buruz Bilbon antolatutako solasaldian, “Elkar Eginez” sariak banatzeko ekitaldiaren barruan.

Adituek gogorarazi dutenez, praktika horrek "arrisku bikoitza" dakar, sexu-osasunaren eta mentalaren esparruan. Osasun Sailak eta Osakidetzak prebentzio konbinatuaren garrantzia azpimarratu dute: sexu-transmisiozko infekzioen baheketa maiz egitea, STIen aurkako txertaketa, GIBaren aurkako tratamendu prebentiboak (PrEP eta PEP) erabiltzea, drogen kontsumoa planifikatzea, polikontsumoa saihestea, eta kontsumo konpultsibo edo mendekotasunen bat izanez gero osasun mentalari arreta egituratua ematea.

Estatu mailan, azken 12 hilabeteetan sexu-harremanak izan dituzten gizonen artean, % 14,1ek droga estimulatzaileak erabili dituzte aldi horretan sexua biziagoa izateko edo denbora gehiago irauteko, eta % 7,6k azken lau asteetan.

Gogorarazi duenez, Osakidetzaren HIESaren eta Sexu Transmisiozko Infekzioen Planaren azken memoriaren arabera, 2024an STIen transmisioa bikoiztu egin zen, batez ere biztanle gazteenen artean, eta 125 GIB kasu berri jakinarazi ziren. Osakidetzako profesionalek antzeko joera aurreratu dute 2025ean.

