La actriz Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026

La protagonista de títulos como 'Thelma y Louise', o 'Las Brujas de Eastwick', será galardonada con el Goya Internacional en la 40ª gala de los Premios Goya, que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona.

La Academia de Cine de España ha destacado su "filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular". La Junta Directiva de la Academia que también ha valorado el valiente compromiso político y social de la actriz y productora.

Ha recibido nueve nominaciones a los Globos de Oro y cinco nominaciones al Óscar, por 'Atlantic City', 'Thelma y Louise', 'El aceite de la vida', 'El cliente' y, finalmente, 'Pena de muerte', con la que consiguió la estatuilla de Hollywood con su papel de una monja que acompaña a un condenado a muerte.

Firme defensora de los derechos humanos, Sarandon ha visitado el País Vasco en varias ocasiones, principalmente vinculada al Festival Internacional de Cine de San Sebastián.