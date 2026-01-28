GOYA SARIAK 2026
Susan Sarandon aktoreak jasoko du 2026ko Nazioarteko Goya saria

Bere "aparteko filmografia eta interpretazio ahaztezinek" zinemaren aurpegi nabarmenetako bat bihurtu dute, mundu osoko zinemazaleek mirestua.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Thelma & Louise eta The Witches of Eastwick bezalako filmetako protagonistak Nazioarteko Goya saria jasoko du otsailaren 28an Bartzelonan egingo den Goya sarien 40. edizioan.

Espainiako Zinema Akademiak bere "aparteko filmografia" goraipatu du, "ahaztezinak diren interpretazioekin eta herri-kulturaren parte diren filmekin". Akademiaren Zuzendaritza Batzordeak ere aktorearen eta ekoizlearen konpromiso politiko eta sozial ausarta baloratu du.

Urrezko Globoetan bederatzi izendapen eta Oscarretan bost izendapen jaso ditu: Atlantic City, Thelma & Louise edota Dead Man Walking filmetan egindako lanagatik. Azken horrekin, Hollywoodeko estatuatxoa lortu zuen, heriotza-zigorrera kondenatuta dagoen gizon bati laguntzen dion mojarena egin zuen.

Giza Eskubideen defendatzaile sutsua, Sarandonek behin baino gehiagotan bisitatu du Euskal Herria, batez ere Donostiako Zinemaldia dela eta.

