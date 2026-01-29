El Ayuntamiento de Bilbao no publicará el origen de las personas detenidas porque "no aporta nada" y "no justifica la actividad delictual"

La Policía municipal de Bilbao no dará a conocer el origen de las personas detenidas, a diferencia de la medida adoptada por el departamento de Seguridad con la Ertzaintza.



El pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha debatido este jueves una proposición del PP que apostaba por hacer pública la nacionalidad de los arrestados y otra de Elkarrekin Bilbao que reclamaba evitarlo.



En su lugar se ha aprobado una enmienda de modificación del equipo de gobierno (PNV-PSE) -apoyada por EH Bildu con el rechazo del PP y la abstención de Elkarrekin- que insta al equipo de gobierno a reforzar la política de seguridad y fortalecer la convivencia en el marco del pacto de seguridad.



La portavoz del PP, Esther Martínez, ha argumentado que los profesionales del mundo de la seguridad defienden que conocer los datos "es bueno para preparar operativas" y analizar "las causas del aumento o bajada de la delincuencia". "También por transparencia los ciudadanos tenemos derecho a conocer estos datos. Si la Ertzaintza lo hace lo lógico es que lo haga la Policía municipal para poder ver una estadística común", ha valorado.



Ha denunciado además la "opacidad" que se vive al "hurtarse" los datos a los ciudadanos cuando el 67 % de los arrestados por robo con violencia tienen "un origen concreto". Por último, ha instado al equipo de gobierno a tener arrestos para poner soluciones al "problemón" de seguridad que se padecería en la capital vizcaína.



Desde el equipo de gobierno, la concejal de Seguridad, Amaia Arregi (PNV), ha defendido la utilidad del 'pacto por la seguridad' -firmado por todos los grupos municipales salvo el PP- y ha advertido que en el mismo jamas se ha planteado la cuestión, así como tampoco en los talleres de seguridad celebrados. "Lo que sí vemos es que cada vez más se vinculan los problemas de convivencia con la inseguridad", ha detallado. Según ha explicado, la reincidencia es "un problema" pero se trataría de un "grupo pequeño de personas": 275 de los 2114 arrestos realizados en 2025 por la Policía municipal.



Por su parte, el PSE-EE ha manifestado que dar a conocer el origen de los detenidos "no explica la delincuencia" sino que lo hace "la pobreza o la vulnerabilidad social". "Si el origen no explica nada para qué sirve publicarlo", se ha cuestionado la concejal Nora Abete. También ha considerado que es "un error en la forma", porque "ofrecer datos descontextualizados, parciales y selectivos no es transparencia" y ha criticado que "hay grupos políticos que no piden estos datos para mejorar la seguridad, sino para aumentar el miedo, señalar a personas migrantes y construir un falso vínculo entre inmigración y delincuencia".



Desde EH Bildu se ha lamentado el "poco aprecio del PP por las garantías y los derechos procesales" y su portavoz, María del Río, ha recordado que el propio Ararteko ha mostrado su rechazo a la decisión del departamento de Seguridad de publicar la nacionalidad de los detenidos. Ha instado así a los populares a dejar de "agitar la bandera de la seguridad para colar discursos xenófobos y cargados de odio" que, a su juicio, representan "una característica de la extrema derecha europea".

Por último, Ana Viñals (Elkarrekin Bilbao) ha calificado el debate de "nocivo" y ha sostenido que conocer la nacionalidad de un detenido "no mejora la seguridad ciudadana o la cohesión social". "Se busca señalar y estigmatiza a pueblos y personas", ha indicado, para añadir que la utilidad de estos debates se limita a "ganar votos a costa de dañar la convivencia". Por último, ha acusado al PP de "jugar con fuego y la paz social", además de cometer una "irresponsabilidad ética".