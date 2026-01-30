Un hombre agrede sexualmente e intenta estrangular a otro en un edificio abandonado de Barakaldo

Un hombre, de 43 años de edad, fue detenido este pasado jueves en Bilbao, acusado de un delito contra la libertad sexual, por intimidar con un cuchillo, intentar estrangular y agredir sexualmente a otro hombre en un edificio abandonado de Barakaldo, según ha informado el Departamento de Seguridad.



Los hechos tuvieron lugar este pasado miércoles por la tarde en un edificio abandonado del barrio Lutxana de Barakaldo, donde la víctima y el agresor habían acudido a pernoctar.



El ahora detenido hizo un primer intento con el fin de mantener relaciones sexuales con su acompañante, a lo que este último se negó. En el transcurso del forcejeo entre ambos, la víctima fue golpeada en la cabeza, sufrió un intento de estrangulamiento y, finalmente, le amenazó con un cuchillo en el cuello, consumándose la agresión sexual.



Tras este episodio violento, el agresor impidió a la víctima, de 21 años, abandonar el lugar hasta la mañana siguiente, por lo que no pudo denunciar lo ocurrido hasta este pasado jueves por la tarde.



Nada más tener conocimiento de los hechos ocurridos, agentes de la comisaría de Bilbao iniciaron las pesquisas pertinentes para tratar de identificar y localizar al presunto autor, el cual fue detenido en la zona de Bilbao la Vieja. El arrestado, de 43 años y con antecedentes policiales por delitos similares, ha sido puesto a disposición judicial esta misma mañana.



