Educación estima que la matriculación caerá en torno a un 5 %, aunque se podría compensar con el alumnado llegado durante el curso

Euskaraz irakurri: Matrikulazioa % 5 jaitsiko dela uste du Hezkuntza Sailak, baina ikasturtean zehar heldutako ikasleekin orekatuko dela erantsi du
author image

EITB

Última actualización

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha dicho que su Departamento trabaja con una estimación de bajada del 5 %, aunque los datos se suelen compensar con la denominada matrícula viva. Según datos actualizados, 5400 niños y niñas se han matriculado desde septiembre. 

Educación Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca Escuela Pública Vasca Sociedad

Salud precisa que las vacunas hexavalentes caducadas corresponden a los centros de salud de Iztieta (Errenteria) y Ondarreta (San Sebastián)

Las 30 personas afectadas, 25 bebés y cinco adultos, ya han comenzado a ser inoculadas. Respecto a las 78 personas que se sospecha que podría haber recibido vacunas caducadas de tetravalente y triple vírica, el Departamento ha contactado ya con ellas para determinar si han recibido una dosis caducada o se trata de un error de identificación.
Un conductor investigado tras huir de un accidente y negarse a hacer el test de alcoholemia

Agentes de la Ertzaintza han imputado como investigado por un presunto delito contra la seguridad vial a un conductor que anoche se vio implicado en un accidente en Trapagarán con otro vehículo y trató de darse a la fuga, así como se negó a realizar la prueba de alcoholemia. Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, hacia las 21:00 horas de este sábado dos vehículos se vieron implicados en una colisión por alcance a la altura del municipio vizcaíno vizcaíno y uno de los conductores tuvo que ser atendido en el lugar. El otro conductor, el que resultó ileso, trató de huir del lugar del siniestro, si bien los agentes lograron interceptarle.
El consejero de Salud afirma que los casos de vacunas caducadas se concentran "en una o dos OSIs, una la de Donostialdea"

En una entrevista concedida a ETB, Alberto Martínez ha explicado que, si se concluye que una persona "no ha hecho su trabajo como debiera hacerlo, tendría que asumir la responsabilidad, sin duda". El consejero ha asegurado, asimismo, que él "tiene la responsabilidad", que "es el consejero" y tiene que "garantizar que estas cuestiones, en la medida de lo posible, no se produzcan".

