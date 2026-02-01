Educación estima que la matriculación caerá en torno a un 5 %, aunque se podría compensar con el alumnado llegado durante el curso

Agentes de la Ertzaintza han imputado como investigado por un presunto delito contra la seguridad vial a un conductor que anoche se vio implicado en un accidente en Trapagarán con otro vehículo y trató de darse a la fuga, así como se negó a realizar la prueba de alcoholemia. Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, hacia las 21:00 horas de este sábado dos vehículos se vieron implicados en una colisión por alcance a la altura del municipio vizcaíno vizcaíno y uno de los conductores tuvo que ser atendido en el lugar. El otro conductor, el que resultó ileso, trató de huir del lugar del siniestro, si bien los agentes lograron interceptarle.