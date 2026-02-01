Educación estima que la matriculación caerá en torno a un 5 %, aunque se podría compensar con el alumnado llegado durante el curso
La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha dicho que su Departamento trabaja con una estimación de bajada del 5 %, aunque los datos se suelen compensar con la denominada matrícula viva. Según datos actualizados, 5400 niños y niñas se han matriculado desde septiembre.
Te puede interesar
Salud precisa que las vacunas hexavalentes caducadas corresponden a los centros de salud de Iztieta (Errenteria) y Ondarreta (San Sebastián)
Las 30 personas afectadas, 25 bebés y cinco adultos, ya han comenzado a ser inoculadas. Respecto a las 78 personas que se sospecha que podría haber recibido vacunas caducadas de tetravalente y triple vírica, el Departamento ha contactado ya con ellas para determinar si han recibido una dosis caducada o se trata de un error de identificación.
Un conductor investigado tras huir de un accidente y negarse a hacer el test de alcoholemia
Agentes de la Ertzaintza han imputado como investigado por un presunto delito contra la seguridad vial a un conductor que anoche se vio implicado en un accidente en Trapagarán con otro vehículo y trató de darse a la fuga, así como se negó a realizar la prueba de alcoholemia. Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, hacia las 21:00 horas de este sábado dos vehículos se vieron implicados en una colisión por alcance a la altura del municipio vizcaíno vizcaíno y uno de los conductores tuvo que ser atendido en el lugar. El otro conductor, el que resultó ileso, trató de huir del lugar del siniestro, si bien los agentes lograron interceptarle.
Tres atendidos por inhalación de humo en un incendio en Usurbil y otro más en Errenteria
En el caso de Usurbil, las tres personas han sido atendidas en el lugar, pero en el caso de Errenteria, una mujer ha tenido que ser trasladada al Hospital Donostia. Además, se ha producido un incendio en un supermercado en Barañain, pero no ha habido heridos.
Decenas de personas denuncian la "violenta intervención policial" contra los manteros en Bilbao y piden la regularización de esas personas
Convocadas por las plataformas Mbolo Moye Doole y Manteroekin bat, las personas congregadas han criticado la actuación policial del pasado jueves y han destacado que no es "un hecho aislado".
Decenas de personas reivindican en Baiona el derecho a vivir en euskera y denuncian el juicio contra cuatro activistas de EHE
Pese al mal tiempo, según han informado desde el propio movimiento, 200 euskaltzales se han concentrado en defensa del euskera y de los cuatro miembros de Euskal Herrian Euskaraz que serán juzgados el próximo jueves.
El accidente de un camión en la A63 provoca retenciones kilométricas a la altura de San Juan de Luz
El vehículo ha perdido la carga que transportaba y por ello han tenido que cortar la autovía, llegando a haber colas de hasta 6 kilómetros. A las 19:15 han abierto un carril para dar a paso a los vehículos que se encontraban en el atasco, aunque volverán a cerrar la autovía para poder retirar el camión.
Un menor detenido en Getxo tras asestar navajazos en el cuello a otro joven que resultó herido de gravedad
Según testimonios recogidos por la Ertzaintza, sobre las 01:00 horas, un joven acompañado por otras tres personas, se ha dirigido a tres chavales sentados en un banco en un parque del barrio getxotarra de Las Arenas y ha comenzado a discutir con ellos mostrando una actitud agresiva.
El consejero de Salud afirma que los casos de vacunas caducadas se concentran "en una o dos OSIs, una la de Donostialdea"
En una entrevista concedida a ETB, Alberto Martínez ha explicado que, si se concluye que una persona "no ha hecho su trabajo como debiera hacerlo, tendría que asumir la responsabilidad, sin duda". El consejero ha asegurado, asimismo, que él "tiene la responsabilidad", que "es el consejero" y tiene que "garantizar que estas cuestiones, en la medida de lo posible, no se produzcan".
Sumar denuncia que los "cierres y fusiones" de centros públicos vascos son para sostener artificialmente a la concertada
Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Berdeak Equo han celebrado este sábado en Santurtzi el acto "Hezkuntza publikoaren alde/Un frente por la educación pública" con el objetivo de analizar la situación de la educación pública en Euskadi.