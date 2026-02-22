ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI
Aburto avanza que los índices de delincuencia de Bilbao bajaron ligeramente el año pasado

18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha celebrado el descenso, aunque ha señalado que está por ver "si es una tendencia que se confirma". Aburto ha contrastado este dato con los índices de percepción de seguridad de la ciudadanía bilbaína, que se sitúan en torno al 5,6 sobre 10. En ese sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja para reducir esa brecha entre percepción y realidad teniendo en cuenta los múltiples aspectos que inciden en la seguridad. 

Juan Maria Aburto Ayuntamiento de Bilbao Bilbao Delitos Sociedad

X