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El personal médico sigue de huelga en defensa de su estatuto propio

Bigarren greba eguna
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Euskaraz irakurri: Medikuek greba astean jarraitzen dute, estatutu propioaren alde
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Agencias | EITB

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El personal médico de la CAV ha vuelto a salir esta semana por segunda vez, en contra del estatuto general acordado por el Ministerio de Sanidad. Reclaman al Ministerio de Sanidad capacidad para negociar las condiciones laborales. Los servicios mínimos se establecerán hasta el viernes para reclamar los derechos del personal médico.

Gobierno Vasco Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Huelgas Osakidetza Hospital Donostia Sociedad

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Aumenta hasta el 77,8 % el número de personas en Euskadi que prefieren vivir en una sociedad diversa

Según la última encuesta de Ikuspegi presentada hoy, el 24,2% de la población afirma haber sido testigo de situaciones de discriminación y el 14,6 % haberla sufrido en el último año a la hora de ser contratado en un trabajo o alquilar una vivienda. Los colectivos más perjudicados son, según ese estudio, las personas gitanas y las personas migrantes. 

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