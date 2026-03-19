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114 400 personas de origen vasco residen en el extranjero, un 5,5 % más que hace un año

La mayoría reside en países de América, con Argentina como principal destino, según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) que elabora anualmente el INE.
euskal diaspora argentina iturria irekia
Imagen de la fiesta de la diáspora vasca en Argentina de 2023. Foto: Irekia
Euskaraz irakurri: 114 euskal jatorriko 400 pertsona atzerrian bizi dira, duela urtebete baino % 5,5 gehiago
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EITB

Última actualización

El número de personas de origen vasco que reside en el extranjero aumentó un 5,5 % durante 2025 hasta los 114 400 a 1 de enero de 2026, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) que elabora anualmente el INE revela que en 2025 había 108 406 personas de origen vasco residiendo en el extranjero, y que ahora en 2026, son 114 400, es decir, 5994 más.

La mayoría reside en países de América (61 887), con Argentina como principal destino, con 17 122 personas de origen vasco. En Europa vivían 47 667, con Francia como principal destino (20 569), en Asia 2124, en África 1372 y en Oceanía 1350.

Argentina Latinoamérica Sociedad

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