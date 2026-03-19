Euskal jatorriko 114.400 pertsona atzerrian bizi dira, duela urtebete baino % 5,5 gehiago
Gehienak Amerikan bizi dira, Argentinan zehazki, INEk urtero argitaratzen duen Atzerrian bizi diren espainiarren erroldaren (AEE) arabera.
Atzerrian bizi diren euskal jatorrikoen kopuruak % 5,5 egin du gora 2025ean, eta 114.400 izan ziren 2026ko urtarrilaren 1ean, Estatistikako Espainiako Institutuak (INE) ostegun honetan zabaldutako datuen arabera.
INEek urtero argitaratutako AEE Atzerrian bizi diren espainiarren erroldari erreparatuta, 2025ean euskal jatorriko 108.406 pertsona bizi ziren atzerrian, eta orain, 2026an, 114.400 dira, hau da, 5.994 gehiago.
Gehienak Amerikako herrialdeetan bizi dira (61.887), eta Argentina da helmuga nagusia, euskal jatorriko 17.122 lagun bizi baitira han. Europan 47.667 bizi dira, eta Frantzia da helmuga nagusia (20.569), Asiara 2.124 lagun joan dira, Afrikara 1.372, eta Ozeanian 1.350 bizi dira.
