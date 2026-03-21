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Cientos de personas piden el fin del bloqueo a Cuba en Bilbao

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ehunka lagun elkartu dira Bilbon, "Kuba bizirik. Blokeorik ez!" lelopean
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EITB

Última actualización

Convocados por la plataforma Hegoak, centenares de personas se han concentrado este mediodía en el Arenal bilbaíno bajo el lema "Kuba bizirik. Blokeorik ez". Han rechazado firmemente "la política de asfixia económica y bloqueo energético impuesta por la UE" y han mostrado su apoyo al convoy solidario que llegará a La Habana. La plataforma también ha realizado otra concentración en Pamplona. 

Cuba Bilbao Manifestaciones Sociedad

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