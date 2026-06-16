Fallece un transportista de 44 años en un accidente con otro camión en Murchante
Un hombre de 44 años ha fallecido y otro de 41 años ha resultado herido en la colisión de dos camiones en el punto kilométrico 217 de la AP-68, a la altura de Murchante (Navarra).
El accidente ha sucedido en la tarde del martes. SOS Navarra 112 ha recibido el aviso telefónico a las 19:23, y ha movilizado efectivos de bomberos de Tudela y peralta, dos ambulancias de soporte vital avanzado, dos de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral y la Guardia Civil.
En el siniestro, un camión tráiler que circulaba en dirección a Zaragoza se ha salido de la vía y ha colisionado frontalmente contra un camión portacoches que iba hacia Logroño.
Los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvar la vida del conductor del tráiler, un varón de 44 años, que ha fallecido en el lugar. Por otra parte, el conductor del otor vehículo, un varón de 41 años, ha resultado herido con un policontusiones de carácter leve, y ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela por una ambulancia medicalizada.
El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.
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