Nafarroa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

44 urteko garraiolari bat hil da Murchanten, beste kamioi batekin izandako istripu batean

Ezbeharra AP-68an gertatu da. Bertaratu diren langileek ezin izan dute ezer egin hildakoaren bizia salbatzeko. Istripuan 41 urteko beste garraiolari bat zauritu da.

Azken eguneratzea

44 urteko gizon bat hil da AP-68ko 217. kilometroan, Murchante parean (Nafarroa), bi kamioen arteko istripu batean. Horretan, 41 urteko beste gizon bat zauritu da.

Istripua astearte arratsaldean gertatu da. SOS Nafarroa 112 zerbitzuak 19:23an jaso du telefono-deia, eta Tuterako eta Azkoiengo suhiltzaileak, bizi-euskarri aurreratuko bi anbulantzia, oinarrizko beste bi anbulantzia eta Foruzaingoaren eta Guardia Zibilaren patruilak bertaratu dira.

Zaragozarako bidean zihoan kamioi trailer bat bidetik atera da eta Logroñorako bidean zihoan kamioi baten aurka talka egin du.

Larrialdi-zerbitzuek ezin izan dute ezer egin trailerraren gidariaren bizitza salbatzeko. 44 urteko gizonezkoa tokian bertan hil da. Bestalde, ibilgailuko gidaria, 41 urteko gizonezko bat, arin zauritu da, eta Tuterako Sofia Erregina Ospitalera eraman dute anbulantzia medikalizatu batean.

Hildakoaren gorpuari autopsia egingo diote Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutuan. Foruzaingoak ikerketa abiatu du, istripuaren arrazoiak argitzeko.

Lan istripuak Trafiko Istripuak Nafarroa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X