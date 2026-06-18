El Ayuntamiento de Eibar debate esta tarde en un pleno extraordinario el futuro de las sokamuturras de San Juan
La sesión arrancará a las 19:00 horas, aunque el resultado de las votaciones no será vinculante. Como antesala, media hora antes, a las 18:30, los sectores a favor y en contra de la sokamuturra se concentrarán en el exterior del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Eibar celebra esta tarde (19:00 horas) un pleno extraordinario para debatir la posible suspensión de las sokamuturras programadas para las fiestas de San Juan. Sin embargo, la votación de las propuestas no tendrá un carácter vinculante, por lo que la decisión final de mantener o anular el festejo seguirá en manos del equipo de gobierno local.
Durante la sesión se someterán a votación dos planteamientos diferentes: por un lado, una moción conjunta de EH Bildu y Podemos que exige la cancelación inmediata del acto; por otro, una propuesta del PNV que solicita abrir un proceso de debate pausado sobre el tema.
Mientras tanto, y a las puertas de abordar estas propuestas en el pleno municipal, se llevarán a cabo en el exterior del consistorio dos concentraciones a favor y en contra a las 18:30 de la tarde.
En Eibar no se han realizado sokamuturras en los últimos 8 años, pero el Ayuntamiento decidió volver a incorporar este acto en el programa de San Juan alegando que responde a una petición de varias cuadrillas de jóvenes.
Esta decisión ha generado un fuerte malestar entre diferentes colectivos locales, a pesar de que los actos ya están programados a partir del 24 de junio en la plaza Untzaga.
Más de 1200 firmas
La recogida de firmas lanzada por la plataforma "Sokamuturra ez!" ha recibido en pocos días un respaldo masivo de la ciudadanía, superando ya los 1200 apoyos. Además, la iniciativa cuenta con el respaldo de diversos colectivos sociales de la localidad y de unas 50 asociaciones animalistas que exigen que los pasos dados por el municipio en la última década en favor de unas fiestas libres de maltrato animal no queden en nada.
A esto se suma la movilización de este pasado martes, en la que más de 200 eibarreses se concentraron frente al Ayuntamiento para pedir al alcalde, Jon Iraola, que dé marcha atrás. La plataforma, además de denunciar el sufrimiento animal, pide la retirada del presupuesto de 16000 euros destinado a este acto para redirigir ese dinero a otras actividades culturales y de ocio.
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