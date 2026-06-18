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Eibarko Udalak ezohiko osoko bilkura egingo du arratsaldean sokamuturren etorkizunaz eztabaidatzeko

Bilkura 19:00etan egingo da, eta bozketa ez da loteslea izango. Bien bitartean, ordu erdi lehenago, 18:30ean, elkarretaratzeak egingo dituzte Udaletxe kanpoan sokamuturraren aldekoek eta aurkakoek.

MAM-eko argazkia: sokamuturra-lodosa_
EITBren artxiboko irudia
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EITB

Azken eguneratzea

Sokamuturra bai ala ez. Horixe izango da gaur hizpide Eibarko Udalean. Eibarko Udalbatzak ezohiko osoko bilkura egingo du gaur arratsaldean, 19:00etan, San Joan jaietarako programatutako sokamuturrak bertan behera utzi ala ez eztabaidatzeko. Nolanahi ere, bozketa ez da loteslea izango, eta, beraz, ekitaldiak mantentzeko edo bertan behera uzteko azken erabakia tokiko gobernu-taldearen esku geratuko da.

Saioan bi mozio kontrajarri bozkatuko dira: batetik, EH Bilduk eta Podemosek aurkeztutako mozio bateratua, zezen-ekitaldia berehala bertan behera uztea eskatzen duena; bestetik, EAJren proposamen bat, gaiaren inguruan eztabaida lasai bat irekitzea eskatzen duena.

Bien bitartean, eta udalbatzan mozio horiei heldu atarian, Eibarko Udaletxe kanpoan sokamuturraren aurkako eta aldeko bilkura bana egingo da arratsaldeko 18:30ean.

Eibarren ez da sokumuturrik egin azken 8 urteetan, baina Eibarko Udalak erabaki zuen San Joan jaietan berriro egitea sokamuturra, gazte kuadrila batzuen eskaera izan dela argudiatuta, eta horrek haserrea eragin du hainbat eragileren artean. Ekitaldi horiek ekainaren 24tik aurrera Untzaga plazan egitea dago aurreikusita, San Joan jaien testuinguruan.

1.200 sinaduratik gora

"Sokamuturra ez!" plataformak abiatutako sinadura bilketak herritarren babes handia jaso du egun gutxian, dagoeneko 1.200 baino gehiago bildu ditu eta. Gainera, tokiko hainbat eragileren (Matraka talde feminista eta gaztetxea, kasu) eta animalisten nazioarteko 50 elkarteren babesa jaso dute, udalerriak azken hamarkadan animalien tratu txarrik gabeko jaien alde emandako urratsak ezerezean ez geratzea eskatzeko.

Gainera, asteartean 200 eibartar baino gehiago elkartu ziren Udaletxe aurrean Jon Iraola alkateari sokamuturrak bertan behera utz ditzala eskatzeko. "Plataformak, animalien tratu txarrak salatzeaz gain, ekitaldi honetara bideratutako 16.000 euroko aurrekontua bertan behera uztea eta diru hori herriko bestelako kultur eta aisialdi jardueretara bideratzea eskatzen du. Sokamuturra ez! eta ez da kultura, tortura da irakur zitekeen bertaratutakoek zerkatzaten pankartetan, alkatearen aurkako kritika zuzenekin batera. Protestan EH Bildu eta Elkarrekin Podemos alderdietako ordezkariak ere egon ziren.

Eibar San Joan suak Gipuzkoa Gizartea

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