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Detenido un hombre de 25 años por apuñalar a otro joven en Pamplona

El detenido está a la espera de pasar a disposición judicial y el herido se encuentra hospitalizado en estado grave.
Euskaraz irakurri: 25 urteko gizon bat atxilotu dute Iruñean beste gazte bat sastatzeagatik
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EITB

Última actualización

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a un hombre de 25 años por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa por apuñalar a otro joven en el pecho.

Según fuentes policiales, el suceso se produjo este viernes en Pamplona, en la zona de Beloso, y el herido tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Navarra.

El detenido está a la espera de pasar a disposición judicial y el herido se encuentra hospitalizado en estado grave.

Pamplona Sociedad

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