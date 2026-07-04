Detenido un hombre de 25 años por apuñalar a otro joven en Pamplona

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a un hombre de 25 años por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa por apuñalar a otro joven en el pecho.

Según fuentes policiales, el suceso se produjo este viernes en Pamplona, en la zona de Beloso, y el herido tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Navarra.

El detenido está a la espera de pasar a disposición judicial y el herido se encuentra hospitalizado en estado grave.