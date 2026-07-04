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25 urteko gizon bat atxilotu dute Iruñean beste gazte bat sastatzeagatik

Atxilotua epailearen aurera eramateko zain dago, eta zauritua larri dago ospitalean.

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EITB

Azken eguneratzea

Iruñeko Udaltzaingoak 25 urteko gizon bat atxilotu du, hilketa saiakera egotzita, beste gazte bati bularrean sastada bat emateagatik.

Polizia iturrien arabera, gertaera ostiral honetan izan da, Iruñeako Beloso inguruan. Zauritua Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman behar izan dute.

Atxilotua epailearen aurerra eramateko zain dago , eta zauritua larri dago ospitalean.

Iruñea Gizartea

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