Madril erdiguneko eraikin baten zati bat behera etorri da eta hainbat lagun daude agertu barik

18:00 - 20:00
Erorketa Madrilen. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Erreskate lanetan Madrilgo Udaleko suhiltzaileak, Polizia Nazionalaren eta Udaltzaingoaren txakurrak eta droneak ari dira lanean. Oraingoz, hiru langile artatu dituzte: bat, larr,i eta bi, arin. Ezbeharra 13:00etan gertatu da, eta alboko beste eraikin bat ere hustu behar izan dute. 

