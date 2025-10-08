HAURRAK ETA BIDEOJOKOAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arreta non jarri, seme-alabak online bideojokoetan ibiltzen badira?

18:00 - 20:00
EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Online bideojokoek hainbat arrisku dakartzate, sareekin eta Internetekin lotura duen heinean. Horren aurrean gurasoek arreta non jarri behar duten azaldu du Telmo Lazkano hezkuntzan eta haurren osasun digitalean adituak. Besteak beste, adierazi du jokalari bat baino gehiagorentzako jokoetan jarri behar dela fokua, eta txatak dituztenetan bereziki. 

 

Bideo-jokoak Teknologia Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Nafarroa Hezkuntza Gizartea

Albiste gehiago gizartea

Gehiago kargatu