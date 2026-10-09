Un terremoto de 3,6 de magnitud sacude la Comarca de Pamplona

La Comarca de Pamplona ha registrado este viernes un terremoto de 3,6 de magnitud, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. El movimiento sísmico se ha registrado a las 10:49 horas, y el epicentro se ha situado en Aranguren, a tres kilómetros de profundidad.

El temblor se ha sentido en Pamplona y su comarca, pero también en zonas próximas como Sarriguren (Valle de Egüés) y Olaiz (Valle de Egüés).

De momento no constan daños materiales ni personales.

