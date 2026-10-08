Las gafas, a buen recaudo: ¿qué sabemos ya del 'eclipse del siglo' de 2027?

Las gafas para observar el eclipse del 12 de agosto pueden tener una segunda vida. El 2 de agosto de 2027, la península volverá a ser escenario de un eclipse solar total. En concreto, la Luna se situará entre la Tierra y el Sol, y llegará a cubrir completamente el disco solar. Fuera de la franja de totalidad, como en el caso de Euskal Herria, el eclipse será parcial.

¿Cuáles serán los mejores lugares de observación?

Egipto será uno de los sitios más espectaculares del planeta para verlo: cerca de Luxor superará los seis minutos, combinando el fenómeno astronómico con un escenario histórico excepcional. También se podrá disfrutar de él en puntos como Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, así como el mar Rojo, y pasará por zonas de Arabia Saudí, Yemen y Somalia, antes de terminar en el océano Índico.

En Europa, la franja de totalidad cruzará el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. El sur de Andalucía, especialmente la costa de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, podrán disfrutar de una oscuridad total, en algunos casos de más de cuatro minutos, un tiempo considerablemente mayor que el del eclipse de 2026.

Recomendable reservar con antelación

Hoteles, apartamentos, campings y casas rurales de Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Ceuta o Melilla están entre los destinos más demandados. Con el eclipse en plena temporada alta, quienes quieran disfrutar de la totalidad harán bien en reservar con antelación. El eclipse puede atraer miles de visitantes internacionales, que combinarán el fenómeno con playa, gastronomía, patrimonio y turismo cultural.

¿A qué hora se producirá?

En España, el fenómeno comenzará alrededor de las 09:30 horas, y la totalidad se producirá aproximadamente sobre las 10:45 o las 10:50 horas, dependiendo de la localidad.

¿Cuánto durará este fenómeno?

El fenómeno alcanzará una duración máxima de seis minutos y permitirá disfrutar de más de cuatro minutos de oscuridad total en algunos puntos del sur peninsular, muy por encima de lo previsto para el eclipse de 2026.