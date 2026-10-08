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Melgosa pide acuerdos para que "no vuelvan a suceder" situaciones como la de Mari Carmen

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18:00 - 20:00
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, hoy, en Radio Euskadi
Euskaraz irakurri: Melgosak akordioak eskatu ditu Mari Carmenena bezalako egoerak "berriro ez errepikatzeko"

EITB

Última actualización

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha señalado que "es importante hacer políticas públicas para solucionar los problemas a las personas, no para crearlos ni para azuzarlos". También ha expresado su preocupación por la situación de las personas que afectadas por el proceso de regularización, ya que queda un año para que esas personas encuentren un trabajo. "Si no lo logran "tendremos un problemón muy gordo", ha avisado.

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