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Melgosak akordioak eskatu ditu Maricarmeni gertatutakoa "berriro ez gertatzeko"
Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean adierazi duenaren arabera, "garrantzitsua da politika publikoak egitea pertsonen arazoak konpontzeko, ez sortzeko, ezta egurtzeko ere". Era berean, kezkatuta agertu da migratzaileen ezohiko erregularizazio prozesuan dabiltzanek urtebete dutelako lana aurkitzeko.
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