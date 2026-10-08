Un desahucio y su protagonista, convertidos en símbolo de la lucha por la vivienda
La muerte de Maricarmen Abascal ha convertido su figura en un símbolo con aún más significado la lucha por el derecho a la vivienda y en contra de los desahucios.
El desahucio de Maricarmen, de 87 años, derivó en la acampada de la Puerta del Sol. La anciana estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre. Ese día fue sacada en camilla de su casa, ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda y en la que había vivido 71 años, tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos. Fue trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.
Pese a su ingreso, Maricarmen siguió publicando vídeos en los que, desde la cama del hospital, llamaba a seguir luchando para conseguir mejoras en materia de vivienda. Una lucha recogida por el Sindicato de Inquilinas con una primera manifestación al día siguiente frente al ático de Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid y, la más importante, el sábado día 26 que, tras recorrer las calles de la capital, llevó a una acampada en la Puerta del Sol para reclamar el 'decreto Maricarmen'.
Semanas después, esa acampada sigue instalada en la céntrica plaza madrileña, sin fecha para levantar las tiendas, pese a hacerse realidad una de sus principales reivindicaciones, la convocatoria de una huelga general en el país, prevista para el día 11 de noviembre.
Además, el rechazo en el Congreso a convalidar los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno español llevó al anuncio del adelanto electoral al 29 de noviembre. Una vez disueltas las Cortes, será la Diputación Permanente la que decida si los convalida o los deroga.
El espíritu y las reivindicaciones de esta acampada se ha ido extendiendo a otras ciudades con manifestaciones multitudinarias y acampadas en plazas que han situado la vivienda en el centro del debate público.
No le dio tiempo para volver a su casa
Mientras se producía esta ola de protestas, la representación legal de Maricamen logró finalmente un acuerdo con Urbagestión, propietaria del inmueble, para poder regresar a su casa, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid). Contemplaba un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos.
Pese a ello, el acuerdo llegó demasiado tarde y Maricarmen no ha podido regresar a su casa, una situación "absolutamente evitable tras un proceso torturante", en palabras del Sindicato de Inquilinas.
"Tras su partida nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: 'luchad, seguid luchando por lo que es vuestro", ha indicado el Sindicato en un comunicado.
Maricarmen fue desahuciada de la vivienda en la que residía desde 1956. El contrato de renta antigua había sido firmado originalmente por su padre y posteriormente se subrogó en ella.
Urbagestión adquirió el inmueble en 2018 y acudió a los tribunales al considerar extinguido el arrendamiento. Aunque una sentencia inicial dio la razón a Maricarmen, la Audiencia Provincial falló posteriormente a favor de la propiedad y el Tribunal Supremo inadmitió en diciembre de 2023 el recurso presentado por su defensa.
El lanzamiento se ejecutó en el cuarto intento, después de que cientos de personas pasaran la noche frente al edificio para tratar de impedirlo. Maricarmen, de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50%, fue evacuada en camilla por sanitarios del Samur y trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
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