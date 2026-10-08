Un desahucio y su protagonista, convertidos en símbolo de la lucha por la vivienda

La muerte de Maricarmen Abascal ha convertido su figura en un símbolo con aún más significado la lucha por el derecho a la vivienda y en contra de los desahucios.

El desahucio de Maricarmen, de 87 años, derivó en la acampada de la Puerta del Sol. La anciana estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre. Ese día fue sacada en camilla de su casa, ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda y en la que había vivido 71 años, tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos. Fue trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

Pese a su ingreso, Maricarmen siguió publicando vídeos en los que, desde la cama del hospital, llamaba a seguir luchando para conseguir mejoras en materia de vivienda. Una lucha recogida por el Sindicato de Inquilinas con una primera manifestación al día siguiente frente al ático de Chamberí comprado por la Comunidad de Madrid y, la más importante, el sábado día 26 que, tras recorrer las calles de la capital, llevó a una acampada en la Puerta del Sol para reclamar el 'decreto Maricarmen'.

Semanas después, esa acampada sigue instalada en la céntrica plaza madrileña, sin fecha para levantar las tiendas, pese a hacerse realidad una de sus principales reivindicaciones, la convocatoria de una huelga general en el país, prevista para el día 11 de noviembre.

Además, el rechazo en el Congreso a convalidar los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno español llevó al anuncio del adelanto electoral al 29 de noviembre. Una vez disueltas las Cortes, será la Diputación Permanente la que decida si los convalida o los deroga.

El espíritu y las reivindicaciones de esta acampada se ha ido extendiendo a otras ciudades con manifestaciones multitudinarias y acampadas en plazas que han situado la vivienda en el centro del debate público.