Reacciones políticas ante la muerte de Maricarmen: desde las condolencias a la indignación

La muerte de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 desahuciada en Madrid, símbolo da le lucha por la vivienda, ha generado una nueva ola de indignación en la sociedad y reacciones en el ámbito político.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha trasladado pésame, y ha mostrado su apoyo tanto al entorno de Maricarmen como a "todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia". "Descanse en paz", ha agregado.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado al "respeto", y ha rechazado una "utilización interesada" de su caso: "Ni campaña, ni partidos".