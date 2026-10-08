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Reacciones políticas ante la muerte de Maricarmen: desde las condolencias a la indignación

Sánchez ha lamentado la muerte, que siente como “propia”, y Feijóo le ha pedido no la use en su propio interés. Rufián ha sido el más duro: “Qué hijos de puta”.
BARCELONA, 23/09/2026.- Unos centenares de personas han salido a la calle este miércoles en Barcelona al grito de "Maricarmen no estás sola" para protestar por el desahucio de esta anciana en Madrid. El Sindicat de Llogateres, el El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y otras entidades han convocado una protesta en la calle Mallorca, frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña, tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que residía desde hace siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda de Madrid. EFE/Marta Pérez
Protesta contra el desahucio de Maricarmen. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Erreakzio politikoak Maricarmenen heriotzaren aurrean: doluminetatik sumindurara

EITB

Última actualización

La muerte de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 desahuciada en Madrid, símbolo da le lucha por la vivienda, ha generado una nueva ola de indignación en la sociedad y reacciones en el ámbito político.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha trasladado pésame, y ha mostrado su apoyo tanto al entorno de Maricarmen como a "todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia". "Descanse en paz", ha agregado.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado al "respeto", y ha rechazado una "utilización interesada" de su caso: "Ni campaña, ni partidos".

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que Maricarmen “no ha muerto, la han asesinado los buitres que querían quedarse con su casa, la justicia y las administraciones que lo permitieron. Que su memoria sirva para que caiga de una vez el negocio de la vivienda en este país”.

Desde el Congreso de los Diputados, Oskar Matute, de EH Bildu, tras mostrar sus condolencias, ha asegurado que “su lucha puso cara a la emergencia habitacional y agitó millones de conciencias”, y que “el mejor homenaje” sería “que nunca nadie pase por lo mismo”.

El portavoz de ERC en la cámara, Gabriel Rufián, ha compartido la noticia en X con un escueto: “Qué hijos de puta”.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha emplazado a que "Maricarmen no quede en un símbolo".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, uno de los convocantes de la huelga general del 11 de noviembre, ha lamentado que la muerte se produce "por la crueldad de un sistema que la echó de su casa y la dejó en la calle, enferma".

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha asegurado que "la especulación y el rentismo ha terminado de matar a Maricarmen".

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