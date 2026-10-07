Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas

Maricamen Abascal, la mujer que se convirtió en símbolo de la lucha por la vivienda tras ser desahuciada de la casa en Retiro (Madrid) en la que había vivido durante 70 años, ha muerto este miércoles, según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas.

La mujer estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado día 23 de septiembre. Ese día fue sacada en camilla de su casa tras ejecutarse la orden de lanzamiento, pese a la protesta de decenas de activistas y trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

Su desahucio derivó en la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, así como la elaboración de los decretos ley sobre vivienda que tumbó el Congreso y que ha vuelto a aprobar el Consejo de Ministros.

Durante los días de protesta, desde la cama de hospital en la que se encontraba, animó a los acampados a seguir luchando por sus derechos.

El Sindicato de Inquilinas ha indicado que tras su partida "nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro"".

