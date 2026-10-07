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Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas

Maricarmen Abascal ha muerto a los 87 años en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde fue ingresada cuando se ejecutó el desahucio.

(Foto de ARCHIVO) Maricarmen atiende a los medios de comunicación durante una concentración bajo el lema ‘Maricarmen se queda’, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro en Madrid, se encuentra en suspenso temporal mientras se movilizan el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y los vecinos para evitar su desalojo por parte de la empresa propietaria. Fernando Sánchez / Europa Press 22 SEPTIEMBRE 2026;DESAHUCIO;MARICARMEN;INQUILINA;VECINOS;SOLIDARIDAD; 22/9/2026
Euskaraz irakurri: Maricarmen hil da, protestak piztu zituen Madrilgo 87 urteko emakumea

Agencias | EITB

Última actualización

Maricamen Abascal, la mujer que se convirtió en símbolo de la lucha por la vivienda tras ser desahuciada de la casa en Retiro (Madrid) en la que había vivido durante 70 años, ha muerto este miércoles, según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas.

La mujer estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado día 23 de septiembre. Ese día fue sacada en camilla de su casa tras ejecutarse la orden de lanzamiento, pese a la protesta de decenas de activistas y trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

Su desahucio derivó en la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, así como la elaboración de los decretos ley sobre vivienda que tumbó el Congreso y que ha vuelto a aprobar el Consejo de Ministros.

Durante los días de protesta, desde la cama de hospital en la que se encontraba, animó a los acampados a seguir luchando por sus derechos. 

El Sindicato de Inquilinas ha indicado que tras su partida "nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro"".

Vivienda

Maricarmen anima a los acampados desde el hospital: "Luchad, defended lo que es vuestro"

La mujer de 87 que fue desahuciada en Madrid se dirige a todos aquellos que se han movilizado por su causa desde el hospital Gregorio Marañón donde está ingresada. "Me gustaría estar allí con vosotros", les ha dicho.

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18:00 - 20:00
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