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Maricarmen hil da, protestak piztu zituen Madrilgo 87 urteko emakumea

Maricarmen Abascal 87 urterekin hil da, Madrilgo Gregorio Marañon ospitalean. Han zegoen ingresatuta etxegabetu zutenetik.

(Foto de ARCHIVO) Maricarmen atiende a los medios de comunicación durante una concentración bajo el lema ‘Maricarmen se queda’, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro en Madrid, se encuentra en suspenso temporal mientras se movilizan el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y los vecinos para evitar su desalojo por parte de la empresa propietaria. Fernando Sánchez / Europa Press 22 SEPTIEMBRE 2026;DESAHUCIO;MARICARMEN;INQUILINA;VECINOS;SOLIDARIDAD; 22/9/2026

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea


Maricamen Abascal, Madrilgo Retiro herriko etxetik kaleratu ondoren etxebizitzaren aldeko borrokaren sinbolo bihurtu den emakumea, asteazken honetan hil da, Madrilgo maizterren sindikatuak baieztatu duenez. 

Emakumea Madrilgo Gregorio Marañon erietxean ingresatuta zegoen irailaren 23tik. Egun hartan, orga batean atera zuten 70 urtez bizi izan zen etxetik etxegabetze agindua beteta, nahiz eta kanpoan hainbat aktibista zeuden protestan, eta, osasunez pattal zegoenez, erietxera eraman zuten. 

Bere etxegabetzeak eman zion hasiera etxebizitza eskubidearen aldeko protestei. Orduan hasi zuten Madrilgo Puerta de Soleko kanpaldia eta Espainiako Gobernuak bi lege-dekretu eraman zituen Kongresura. Dekretuak baliogabetu egin zituen ganberak, baina Ministroen Kontseiluak berriz onartu ditu.

Erietxean ingresatuta zegoela, animoak eman zizkien kanpaldian zeudenei eta haien eskubideen alde borrokan jarraitzeko eskatu zien. 

Madrilgo Maizterren Sindikatuak argitaratu duen oharrean adierazi du: "Maricarmenen borrokaren ereduarekin eta utzitako ondarearekin gelditzen gara. Eta, batez ere, berak beti eskatzen ziguna beteko dugu: "borrokatu, jarraitu borrokan zuena denaren alde".

Etxebizitza

Maricarmenek kanpaldian daudenak animatu ditu ospitaletik: "Borrokatu, defenda ezazue zuena dena"

Madrilen etxegabetu zuten 87 urteko emakumeak protestan ari direnei mezua bidali die, Gregorio Marañon erietxetik. "Bertan zuekin egotea gustatuko litzaidake", esan die.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Maricarmenek kanpaldian daudenak animatu ditu ospitaletik: "Borrokatu, defenda ezazue zuena dena"
Maricarmen acepta la propuesta para volver a su casa cuando sea dada de alta
Etxebizitza Gizartea

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