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Consternación y rabia en Puerta de Sol, tras conocer la muerte de Maricarmen

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18:00 - 20:00

Agencias | EITB

Última actualización

Los reunidos han coincidido en que el mejor homenaje a la mujer que avivó las protestas por la vivienda es continuar luchando.

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