ETXEBIZITZA
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Atsekabea eta amorrua Puerta de Solen, Maricarmen hil dela jakin ondoren

Iragarkia
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bildutakoak bat etorri dira esatean etxebizitzaren aldeko protestak piztu zituen emakumeari egin dakioken "omenaldirik onena borrokan jarraitzea" dela.

Etxebizitza Madril Gizartea

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