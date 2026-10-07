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Atsekabea eta amorrua Puerta de Solen, Maricarmen hil dela jakin ondoren
Bildutakoak bat etorri dira esatean etxebizitzaren aldeko protestak piztu zituen emakumeari egin dakioken "omenaldirik onena borrokan jarraitzea" dela.
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