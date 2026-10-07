La Diputación Permanente, órgano decisivo para este periodo preelectoral
Tras la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre por parte del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su automática disolución del Parlamento, el órgano llamado Diputación Permanente hará las labores del Congreso durante el periodo preelectoral.
¿Qué es?
La Diputación Permanente es un órgano parlamentario esencial que garantiza la continuidad de las funciones legislativas y de control del Congreso entre la disolución de la Cortes y la convocatoria electoral y la posterior sesión constitutiva de la nueva legislatura.
Mantiene, en resumen, vivas las funciones de la Cámara Baja, que deja de reunirse en sesiones plenarias una vez finalizada la legislatura, momento que se produce con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto de disolución de las Cortes.
¿Quién la conforma?
En la XV legislatura se compone de un total de 69 miembros: la presidenta del Congreso, que la preside, y 68 diputados y diputadas que se reparten entre los grupos parlamentarios de forma proporcional a su número de escaños en el pleno.
El reparto actual de dichos 69 escaños es el siguiente: 27 del PP, 24 del PSOE (con la suma de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, son 25), 6 de Vox, otros 6 de Sumar, y 1 de ERC, PNV, Junts, Bildu y Mixto (que corresponde a Podemos).
¿Qué funciones tiene?
Además de velar por los poderes de la Cámara, en los casos de disolución de las Cortes le corresponde asumir todas las facultades que en relación con los decretos leyes atribuye al Congreso el artículo 86 de la Constitución. Es decir, es la Diputación Permanente la que tiene que someter a debate y votación los decretos leyes en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
Esto es así porque aunque la legislatura haya acabado y las Cortes estén disueltas, el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes. Ese es el caso de los decretos de vivienda.
Le corresponde también a este órgano ejercer las competencias sobre la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio que tiene el Congreso en los casos de disolución de las Cámaras.
Decretos de vivienda
Con el reparto actual de este órgano, podrá salir adelante el decreto que contenía el grueso de las medidas en materia de vivienda.
Los votos de las formaciones que lo apoyaron entonces (todas excepto PP, Vox y Junts) suman 35, por 34 de los que expresaron su rechazo.
En el caso del segundo decreto, el relativo a la renovación automática de alquileres, éste no saldrá adelante porque el PNV se une a PP, Vox y Junts y votará en contra del mismo. En este caso, los votos en contra sumarán 35, y a favor, 34.