La Diputación Permanente, órgano decisivo para este periodo preelectoral

Además de velar por los poderes de la Cámara, en los casos de disolución de las Cortes le corresponde asumir todas las facultades que en relación con los decretos leyes atribuye al Congreso el artículo 86 de la Constitución. Es decir, es la Diputación Permanente la que tiene que someter a debate y votación los decretos leyes en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.

Esto es así porque aunque la legislatura haya acabado y las Cortes estén disueltas, el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes. Ese es el caso de los decretos de vivienda.

Le corresponde también a este órgano ejercer las competencias sobre la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio que tiene el Congreso en los casos de disolución de las Cámaras.