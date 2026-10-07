Diputazio Iraunkorra, hauteskunde aurrerako erakunde erabakigarria
Alderdi politikoetako 69 diputatuk osatzen dute, eta Kongresua ordezkatzen du. Parlamentua hauteskundeak deitu ondoren desegin zen, eta orain alderdi politikoen indar harremana desberdina da erakunde horretan, baita etxebizitza dekretuak onartzeko ere.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak hauteskundeak azaroaren 29rako deitu eta Parlamentua automatikoki desegin ondoren, Diputazio Iraunkorra izeneko erakundeak egingo ditu Kongresuaren lanak hauteskunde aurreko aldian.
Zer da?
Diputazio Iraunkorra funtsezko organo parlamentarioa da, eta Kongresuaren lege eta kontrol eginkizunen jarraipena bermatzen du, Gorteak desegiten direnetik legegintzaldi berria eratzeko bilkura egiten den arte.
Labur esanda, Behe Ganberaren funtzioak bizirik mantentzen ditu, eta legegintzaldia amaitu eta osoko bilkurak amaitzen direnean. Gorteak desegiteko dekretua Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratzen denean hasten da martxan erakundea.
Nork osatzen du?
XV. legegintzaldian, 69 kidek osatzen dute: Kongresuko presidenteak eta 68 diputatuk, talde parlamentarioen artean banatzen direnak, osoko bilkuran duten eserleku kopuruarekiko proportzionaltasunez.
Hau da 69 eserlekuen egungo banaketa: 27 PPk, 25 PSOEk (24 diputatu eta Francina Armengol Ganberako presidentea), 6 Voxek, beste 6 Sumarrek, eta 1 ERCk, EAJk, Juntsek, EH Bilduk eta Talde Mistoak (Podemosi dagokio).
Zer funtzio betetzen du?
Ganberaren botereak zaintzeaz gain, Gorteak desegiten diren kasuetan, Konstituzioaren 86. artikuluak Kongresuari lege-dekretuei dagokienez ematen dizkion ahalmen guztiak bere gain hartzea dagokio. Hau da, Diputazio Iraunkorrak eztabaidatu eta bozkatu behar ditu lege-dekretuak, onartu eta hogeita hamar eguneko epean.
Hori horrela, legegintzaldia amaitu eta Gorteak deseginda egon arren, Gobernuak, aparteko eta presazko beharrizana izanez gero, lege-dekretuen forma hartuko duten behin-behineko lege-xedapenak eman ahal izango ditu. Hori da etxebizitza dekretuen kasua.
Organo horri dagokio, halaber, alarma, salbuespen eta setio egoerak deklaratzeko eskumena.
Etxebizitza dekretuak
Organo horren egungo banaketarekin, aurrera atera ahal izango da etxebizitzaren arloko neurri gehienak biltzen dituen dekretua.
Kongresuko bozketan babesa eman zuten alderdien botoak batuta, 35 dira, eta kontra agertu zirenek (PP, Vox eta Junts) 34 batzen dituzte.
Bigarren dekretuaren kasuan, alokairuak automatikoki berritzeari buruzkoan, ez da aurrera aterako, EAJk PPrekin, Voxekin eta Juntsekin bat egin eta horren aurka bozkatuko duela iragarri duelako. Kasu horretan, 35 izango dira kontrako botoak, eta 34, aldekoak.