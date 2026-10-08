El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia alerta de una estafa y aclara que no cobra nunca en los domicilios

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB) ha detectado una estafa después de que un técnico se hiciera pasar por personal del CABB y cobrara importes por revisar llaves de agua. En un comunicado, el Consorcio ha aclarado que no cobra nunca en los domicilios por las operaciones que realiza.

Además, el Consorcio ha explicado que, en el caso de tener que facturar algún concepto, nunca se realiza en el domicilio sino que "se gira en la factura correspondiente del agua".

Según ha precisado, tanto la toma de lectura como la sustitución de un viejo contador por uno nuevo, o las posibles reparaciones de los mismos, son actividades inherentes al servicio de abastecimiento y saneamiento y ha indicado que estas operaciones de gestión y mantenimiento son gratuitas.

El CABB ha recibido en las últimas horas una consulta en Bilbao, por una supuesta estafa, en la que un técnico que se hace pasar por personal del CABB ha cobrado importes por revisar llaves de agua, que supuestamente funcionaban mal.

Ante estos hechos, ha reiterado que no se cobra por estos servicios y ha añadido que, ante cualquier duda, se puede contactar con el Consorcio de Aguas.