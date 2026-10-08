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Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoak iruzur batez ohartarazi du eta etxeetan inoiz ez dutela kobratzen argitu du

Partzuergoak ohar bidez azaldu duenez, erabiltzaileak zerbait ordaindu behar izanez gero uraren hurrengo fakturan gehitzen zaio. 

Oficinas del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoaren bulego bat. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

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Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoak Bilbon antzemandako iruzur baten berri eman du. Ostegun honetan ohar bidez azaldu duenez, teknikari itxurak egin zituen pertsona batek etxebizitza batera sartu eta uraren giltzak berrikusteagatik ordainarazi egin zion bezero bati. Ildo horretan, nabarmendu du etxeetan ez dutela inoiz dirurik kobratzen. 

Partzuergoak gaineratu duenez, erabiltzaileak zerbait ordaindu behar izanez gero uraren hurrengo fakturan gehitzen zaio. 

Halaber, kudeaketa eta mantentze lanak doakoak direla nabarmendu du. Esaterako, kontagailuaren irakurketa egitea, zaharra berri batengatik aldatzea edota horiek konpontzea. 

Azken orduetan Bilboko bezero batek Partzuergoari jakinarazi dionez, ustezko teknikari batek ur giltzak aldatzeagatik faktura ordainarazi dio. 

Gertakari horien aurrean eta zalantzarik izanez gero, beraiekin harremanetan jartzea gomendatu du Partzuergoak. 

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