El TSJPV da la razón a la EHU y ordena computar el euskera en las pruebas de acceso a la universidad
El TSJPV ha dado la razón a la EHU en el recurso presentado contra las medidas cautelares que permitían a determinados estudiantes no computar la calificación obtenida en euskera en las pruebas de acceso a la universidad.
El tribunal ha levantado dichas medidas y ha subrayado que las resoluciones judiciales provisionales no pueden generar situaciones de privilegio entre el estudiantado. De este modo, la nota de euskera deberá tenerse en cuenta también en el caso de los estudiantes que iniciaron procedimientos judiciales y obtuvieron previamente medidas cautelares.
La decisión se produce después de que la EHU recurriera la resolución de un juzgado que había acordado esas medidas cautelares. La universidad defendía que la calificación de euskera debía computar en las mismas condiciones para todo el alumnado.
En consecuencia, la calificación obtenida en euskera deberá tenerse en cuenta para los estudiantes afectados por este procedimiento que habían obtenido medidas cautelares para no computarla.
La EHU ha matizado, no obstante, que esta sentencia no tiene por qué afectar automáticamente al resto de procedimientos judiciales abiertos por esta cuestión, aunque confía en que el criterio establecido por el tribunal pueda aplicarse también a esos casos.
En su momento llegaron a dictarse hasta 25 autos de medidas cautelares relacionados con esta cuestión. Actualmente, según la EHU, quedan aproximadamente nueve casos que continúan abiertos en los tribunales.
Dos plazas adicionales durante la vigencia de las medidas cautelares
Mientras estuvieron vigentes las medidas cautelares, la EHU adoptó medidas para evitar que estas decisiones afectaran a los derechos del resto del alumnado. Para ello, acordó con el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco ampliar el número de plazas si era necesario.
Finalmente, fue necesario habilitar únicamente dos plazas adicionales, aunque solo una llegó a ocuparse, ya que la otra persona solicitante renunció a matricularse en la EHU.
La nueva resolución judicial deja ahora sin efecto las medidas cautelares que hicieron posible la creación de esas plazas adicionales, por lo que la situación de esta plaza pública queda pendiente de la aplicación de la nueva resolución.
La EHU defiende las garantías del proceso
La universidad ha reitera que el proceso de acceso a la universidad ha contado desde el principio "con todas las garantías, tanto en la corrección de los exámenes como en el derecho del estudiantado a solicitar la revisión de sus calificaciones y presentar reclamaciones".
Asimismo, la EHU ha reconocido la profesionalidad, el rigor y la responsabilidad del profesorado que ha participado en el proceso.
Con esta resolución, la universidad considera respaldado el criterio que ha mantenido desde el inicio: el acceso a la universidad pública debe garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades de todo el estudiantado, sin excepciones ni privilegios.