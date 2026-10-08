El TSJPV ha dado la razón a la EHU en el recurso presentado contra las medidas cautelares que permitían a determinados estudiantes no computar la calificación obtenida en euskera en las pruebas de acceso a la universidad.

El tribunal ha levantado dichas medidas y ha subrayado que las resoluciones judiciales provisionales no pueden generar situaciones de privilegio entre el estudiantado. De este modo, la nota de euskera deberá tenerse en cuenta también en el caso de los estudiantes que iniciaron procedimientos judiciales y obtuvieron previamente medidas cautelares.

La decisión se produce después de que la EHU recurriera la resolución de un juzgado que había acordado esas medidas cautelares. La universidad defendía que la calificación de euskera debía computar en las mismas condiciones para todo el alumnado.

En consecuencia, la calificación obtenida en euskera deberá tenerse en cuenta para los estudiantes afectados por este procedimiento que habían obtenido medidas cautelares para no computarla.

La EHU ha matizado, no obstante, que esta sentencia no tiene por qué afectar automáticamente al resto de procedimientos judiciales abiertos por esta cuestión, aunque confía en que el criterio establecido por el tribunal pueda aplicarse también a esos casos.

En su momento llegaron a dictarse hasta 25 autos de medidas cautelares relacionados con esta cuestión. Actualmente, según la EHU, quedan aproximadamente nueve casos que continúan abiertos en los tribunales.