EAEko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio EHUri eta unibertsitatera sartzeko probetan euskara kontuan hartzeko agindu du
Epaimahaiak bertan behera utzi ditu zenbait ikasleren Euskara azterketako nota kontuan ez hartzeko aukera ematen zuten kautelazko neurriak, eta azpimarratu du behin-behineko ebazpen horiek ezin dutela pribilegiorik sortu gainerako ikasleekiko.
EAEko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman dio EHUri zenbait ikasleri unibertsitatean sartzeko probetan Euskara azterketan lortutako kalifikazioa ez zenbatzeko aukera eman zien kautelazko neurrien aurka aurkeztutako errekurtsoari.
Auzitegiak neurri horiek bertan behera utzi ditu, eta azpimarratu du behin-behineko ebazpen judizialek ezin dutela ikasleen artean pribilegiozko egoerarik sortu. Horrela, prozedura judizialak hasi eta aldez aurretik kautelazko neurriak onartu zituzten ikasleen kasuan ere kontuan hartu beharko da Euskara azterketako nota.
EHUk kautelazko neurri horiek hartzeko erabakia epaitegi baten ebazpenaren aurka helegitea aurkeztu ondoren hartu zuen. Unibertsitateak esan zuen euskara kalifikazioa baldintza berberetan zenbatu behar zitzaiela ikasle guztiei.
Ondorioz, euskaran lortutako kalifikazioa kontuan hartu beharko da prozedura honen eraginpeko ikasleentzat.
EHUk zehaztu du, hala ere, epai horrek ez duela zertan automatikoki eragin auzi horrengatik irekitako gainerako prozedura judizialetan, baina espero du auzitegiak ezarritako irizpidea kasu horietan ere aplikatu ahal izatea.
Bere garaian, gai horrekin lotutako kautelazko neurrien 25 auto ere eman ziren. Gaur egun, EHUren arabera, gutxi gorabehera bederatzi kasu daude auzitegietan irekita.
Beste bi plaza kautelazko neurriak indarrean egon diren bitartean
Kautelazko neurriak indarrean egon diren bitartean, EHUk adierazi du neurriak hartu zituela "erabaki horiek gainerako ikasleen eskubideei kalte eragin ez ziezaieten". Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailarekin adostu zuen plaza-kopurua handitzea, beharrezkoa izanez gero.
Azkenik, beste bi plaza gaitu ziren, baina bakarra bete zen, eskatzaileak uko egin baitzion EHUn matrikulatzeari.
Ebazpen judizial berriak eraginik gabe utzi ditu plaza gehigarri horiek sortzea ahalbidetu zuten kautelazko neurriak, eta, beraz, plaza publiko horren egoera ebazpen berria aplikatzearen zain geratu da.
Prozesuaren bermeak defendatu ditu EHUk
Unibertsitateak berriz adierazi du EHUn sartzeko prozesuak hasieratik "berme guztiak" izan dituela, "bai azterken zuzenketan, bai ikasleak bere kalifikazioak berrikusteko eta erreklamazioak aurkezteko duen eskubidean".
Era berean, prozesuan parte hartu duten irakasleen profesionaltasuna, zorroztasuna eta erantzukizuna aitortu ditu.
Ebazpen horren bidez, Justiziak ontzat eman du Unibertsitateak hasieratik izan duen irizpidea: unibertsitate publikoan sartzeak ikasle guztien eskubideak eta aukera-berdintasuna bermatu behar ditu, salbuespenik eta pribilegiorik gabe.