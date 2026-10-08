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Osakidetza: "La viruela del mono tiene muy baja mortalidad"
Euskaraz irakurri: "Que sepamos, es el primer caso de muerte con viruela del mono en Euskadi"
El jefe de Servicios de Enfermedades Infecciosas del Hospital Donostia, Miguel Ángel Goenaga, ha dicho que la enfermedad tiene una mortalidad "muy baja", pero que en este caso el paciente tenía otras enfermedades y tenía las defensas muy bajas.
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