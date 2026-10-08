VIRUELA DEL MONO
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Osakidetza: "La viruela del mono tiene muy baja mortalidad"

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miguel angel goenaga gaixotasun kutsakorrak tximino baztanga osakidetza
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Que sepamos, es el primer caso de muerte con viruela del mono en Euskadi"

EITB

Última actualización

El jefe de Servicios de Enfermedades Infecciosas del Hospital Donostia, Miguel Ángel Goenaga, ha dicho que la enfermedad tiene una mortalidad "muy baja", pero que en este caso el paciente tenía otras enfermedades y tenía las defensas muy bajas.

Viruela del mono Donostia-San Sebastián Hospital Donostia Sociedad

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