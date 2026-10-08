TXIMINO BAZTANGA

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Osakidetza: "Tximino baztangaren hilkortasun tasa oso baxua da"

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miguel angel goenaga gaixotasun kutsakorrak tximino baztanga osakidetza
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Miguel Angel Goenaga Donostia Hospitaleko Gaixotasun Kutsakorren Zerbitzuko buruak esan du hilkortasun tasa "oso baxua" dela gaixotasun horretan, eta hildakoak beste gaixotasun batzuk zituela, eta defentsak oso baxu.

Tximino-baztanga Donostia Donostia Ospitalea Gizartea

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