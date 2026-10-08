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Osakidetza: "Tximino baztangaren hilkortasun tasa oso baxua da"
Miguel Angel Goenaga Donostia Hospitaleko Gaixotasun Kutsakorren Zerbitzuko buruak esan du hilkortasun tasa "oso baxua" dela gaixotasun horretan, eta hildakoak beste gaixotasun batzuk zituela, eta defentsak oso baxu.
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