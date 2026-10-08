Un hombre de 61 años, paciente oncológico, ha fallecido en el hospital Donostia tras infectarse de viruela del mono. Según ha sabido EITB, el paciente compartió habitación en el hospital con otro hombre que tenía la infección, aunque esta circunstancia no se conocía en ese momento.

Según las mismas fuentes, al menos 25 personas han sido vacunadas por Osakidetza tras conocerse el caso, dentro de las medidas adoptadas para prevenir nuevos contagios.

Osakidetza ofrecerá más información sobre el caso en una comparecencia prevista para las 13:00 horas, en la que se espera que detalle las circunstancias del fallecimiento, las medidas adoptadas y la situación de las personas que pudieron estar expuestas.

El virus de la viruela del mono, también conocido como mpox, puede provocar síntomas como fiebre, lesiones cutáneas y ganglios inflamados. En personas con determinadas condiciones de salud, especialmente aquellas con el sistema inmunitario comprometido, la infección puede presentar una mayor gravedad.

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