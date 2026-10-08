61 urteko gizon bat tximino baztangarekin hil da Donostia ospitalean
Hildakoak gela partekatu zuen infekzioa zuen beste paziente batekin, baina une horretan ez zen haren diagnostikoaren berri. Osakidetzak gutxienez 25 pertsonari jarri die txertoa.
61 urteko gizonezko bat, paziente onkologikoa, hil da Donostia Ospitalean, tximino baztanga delakoarekin. EITBk jakin duenez, pazienteak gela partekatu zuen ospitalean infekzioa zuen beste gizon batekin, baina une horretan ez zen horren berri.
Aipatu iturrien arabera, Osakidetzak gutxienez 25 pertsonari eman die txertoa kasuaren berri izan ondoren, kutsatze berriak prebenitzeko hartutako neurrien barruan.
Osakidetzak kasuari buruzko informazio gehiago emango du 13:00etarako aurreikusita dagoen agerraldi batean. Bertan, heriotzaren inguruabarrak, hartutako neurriak eta arriskuan egon zitezkeen pertsonen egoera zehaztea espero da.
Tximino baztangaren birusak, mpox izenez ere ezagutzen denak, sukarra, larruazaleko lesioak eta ganglio handituak eragin ditzake. Osasun-baldintza jakin batzuk dituzten pertsonen kasuan, bereziki immunitate-sistema konprometitua dutenen kasuan, infekzioak larritasun handiagoa izan dezake.
Aurrerapena.
Osasuna