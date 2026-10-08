Anne Carson gana el premio Nobel de Literatura

La canadiense Anne Carson ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2026 "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", según el jurado.

Desde 1901, la Academia Sueca ha entregado el premio en 119 ocasiones a un total de 123 personas, 104 hombres y 19 mujeres. Los últimos galardonados han sido László Krasznahorkai, Han Kang, Jon Fosse y Annie Ernaux.