¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
La familia de Ignacio Aldecoa entrega a Álava varios objetos del escritor
Euskaraz irakurri: Ignacio Aldecoaren familiak idazlearen hainbat objektu eman dizkio Arabari
La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria-Gasteiz ha recibido de manos de las familias Aldecoa y Anitua Aldecoa una serie de objetos y bienes personales que pertenecieron al escritor vitoriano, entre ellos su escritorio. Parte de su patrimonio personal podrá ser conservado y expuesto públicamente en la biblioteca que lleva su nombre en Vitoria-Gasteiz.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
La traducción de “Zazpi etxe Frantzian” realizada por Biljana Isailović recibe el premio Etxepare
EN DIRECTO
Hace min.
Joseba Sarrionandia: "El tema de 'Drapetomania' es el tráfico de esclavos"
EN DIRECTO
Hace min.
Joseba Sarrionandia, Elvira Mínguez, Fabio Neri y Uwe Wittstock estarán en Literaktum
EN DIRECTO
Hace min.
Euskaltzaindia celebra el 50 aniversario de la publicación de “Ziutateaz”, de Atxaga
EN DIRECTO
Hace min.
Eli Tolaretxipi, Matias Mujika, Jon Gerediaga y Mikel Ayestaran recibirán el premio Euskadi de Literatura
EN DIRECTO
Hace min.
Ixiar Rozas, Yolanda Arrieta y Kike Ibáñez recibirán el premio Euskadi de Literatura
EN DIRECTO
Hace min.
La exitosa ficción sonora de EITB 'Artxipelagoa' llega a Estados Unidos en formato cómic
EN DIRECTO
Hace min.
Anne Carson gana el premio Nobel de Literatura
EN DIRECTO
Hace min.
Las librerías de Gipuzkoa reivindican “Zaldi bat”, “Kontua eta zikina” y “Una mujer a quien amar”
Cargar más