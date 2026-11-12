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La familia de Ignacio Aldecoa entrega a Álava varios objetos del escritor

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ignacio Aldecoaren familiak idazlearen hainbat objektu eman dizkio Arabari

Última actualización

La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria-Gasteiz ha recibido de manos de las familias Aldecoa y Anitua Aldecoa una serie de objetos y bienes personales que pertenecieron al escritor vitoriano, entre ellos su escritorio. Parte de su patrimonio personal podrá ser conservado y expuesto públicamente en la biblioteca que lleva su nombre en Vitoria-Gasteiz. 

Escritores Vitoria-Gasteiz Literatura

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