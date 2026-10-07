Las librerías de Gipuzkoa reivindican “Zaldi bat”, “Kontua eta zikina” y “Una mujer a quien amar”

'Zaldi bat', de Maddi Ane Txoperena, 'Kontua eta zikina', de Eneko e Ibai Iztueta y Aritz Vieites, y 'Una mujer a quien amar', de Theodor Kallifatides, han ganado los Premios Euskadi de Plata 2026 que otorga el Gremio de Librerías de Gipuzkoa.

Los premios anuales, que buscan "destacar o rescatar obras o artistas del año anterior, que merecen mayor proyección comercial o visibilidad, se entregarán el 13 de octubre en un acto en la librería Elkar de la Parte Vieja de San Sebastián, con motivo del 50ª aniversario del establecimiento.

El jurado ha destacado que 'Zaldi bat' “descompone literariamente no solo las tramas sino especialmente los sentimientos".

'Kontua eta zikina. Euskal pop noir bat' (Txalaparta), por su parte, enriquece "las posibilidades del cómic vasco combinando las reglas narrativas y visuales del 'thriller' clásico con la historia del país".

El Gremio de Librerías ha organizado el mismo día de la entrega de premios, el 13 de octubre, un encuentro con el escritor galardonado Theodor Kallifatides por la tarde en el Museo San Telmo, en colaboración con la entidad municipal Donostia Kultura.