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Joseba Sarrionandia: "El tema de 'Drapetomania' es el tráfico de esclavos"

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El escritor Joseba Sarrionandia presenta en el festival literario Literaktum de San Sebastián su novela "Drapetomania". La editorial Pamiela publicará la tercera novela del escritor el 13 de noviembre. 

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