Este año se cumplen 50 años desde que Bernardo Atxaga, recien terminado el servicio militar, publicara el libro Ziutateaz. La editorial Kriseilu publicó en dos tomos este libro de carácter híbrido: cuentos, poemas, coplas, teatro… Aportó litertura “vanguardista”, según explica Euskaltzaindia, “con un euskera vivo y rico”.

A colación del aniversario, Euskaltzaindia ha organizado una doble jornada “para analizar la publicación y rendir homenaje a su autor”. La jornada tendrá lugar el 13 de noviembre, en la sede de la Academia en Bilbao.

Por la mañana se analizarán las características de Ziutateaz de la mano de las expertas y los expertos Joseba Sarrionandia, Irati Majuelo, Mari Jose Olaziregi y Beñat Sarasola.

Por la tarde, habrá una lectura musical a cargo de Bernardo Atxaga, Gari y Jose Kruz Gurrutxaga.

En la misma jornada, se presentará el segundo número de la colección Galda que publica la comisión de Literatura de Euskaltzaindia. “Este segundo número será especial, ya que, junto a los artículos de los ponentes que participarán en la jornada del día 13, tendrá un complemento especial: una reflexión escrita por el propio Bernardo Atxaga y titulada Geografia eta historia. En él, además de explicar la génesis y los entresijos de la obra, hace referencia a las principales manifestaciones culturales e identitarias que le influyeron en su etapa de joven escritor”, explica Euskaltzaindia.