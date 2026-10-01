2 de diciembre
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Kirmen Uribe celebra junto a Mikel Urdangarin los 25 años de “Bitartean heldu eskutik”

Ambos creadores han preparado un “íntimo y especial” espectáculo poético y musical, que mostrarán en el teatro Arriaga de Bilbao el 2 de diciembre. 

"Bitartean heldu eskutik" libruaren 25. urteurrena ospatuko dute
Kirmen Uribe y Mikel Urdangarin, en el Arriaga
Euskaraz irakurri: 25 urte eskutik helduta, bitartean

EITB

Última actualización

Kirmen Uribe celebrará junto a su amigo y colaborador Mikel Urdangarin los 25 años de la publicación de su primer poemario, “Bitartean heldu eskutik”. Ambos creadores han preparado un “íntimo y especial espectáculo de poesía y música”, que estrenarán el el foyer del teatro bilbaíno el próximo 2 de febrero a las 19:30.

Las entradas se pondrán a la venta a un precio de 18 euros el día 2 de octubre a las 11:30 horas. 

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18:00 - 20:00

El poema "Itzul ezazu" en voz de Mikel Urdangarinen, dentro del disco "Zaharregia, txikiegia agian"

Escritores Teatro Arriaga Literatura

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