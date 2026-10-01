Kirmen Uribe celebrará junto a su amigo y colaborador Mikel Urdangarin los 25 años de la publicación de su primer poemario, “Bitartean heldu eskutik”. Ambos creadores han preparado un “íntimo y especial espectáculo de poesía y música”, que estrenarán el el foyer del teatro bilbaíno el próximo 2 de febrero a las 19:30.

Las entradas se pondrán a la venta a un precio de 18 euros el día 2 de octubre a las 11:30 horas.